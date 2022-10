Nach Wests zahlreichen Entgleisungen hatten zuletzt nicht nur diverse Partner wie Adidas, das Modelabel Balenciaga, The Gap und JP Morgan die Zusammenarbeit beendet, auch seine Künstleragentur Creative Artists Agency (CAA) hat ihn vor die Tür gesetzt, ein fertig gedrehter Dokumentarfilm über West wird wegen seiner Äußerungen nicht veröffentlicht.

Am Donnerstag kehrte Ye nach einer gegen ihn verhängten Sperre auf Instagram zurück und behauptete, dass er zwei Milliarden Dollar innerhalb eines Tages verloren habe. »Ich bin immer noch am Leben«, schrieb West in seinem an Ari Emanuel adressierten Eintrag. »Dies ist eine Liebesrede. Ich liebe dich immer noch. Gott liebt dich immer noch.«