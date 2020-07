Kapitalismus und Corona Die Märkte hatten Burn-out

Eine Kolumne von Sibylle Berg

Eine Kolumne von Sibylle Berg

Alles, was der Kapitalismus an Ablenkungsgeschenken bereitstellt, gab es in der Corona-Zeit nicht mehr. Keine Spiele, keine Arbeit, keinen Stress außer der Angst um die Existenz. Was folgt daraus?