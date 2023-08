Allerdings unterstellt die Behauptung, es funktioniere »nichts mehr«, dass es mal eine Zeit gegeben haben muss, in der alles funktionierte, also wie am Schnürchen exakt so abschnurrte, wie es das eigentlich soll. Was mich betrifft, so kann ich mich an eine solche Zeit nicht erinnern. Von paradiesischer Zuverlässigkeit muss dieses Land demnach bis ungefähr 1971 gewesen sein – bevor dann allmählich die zersetzend leistungsfeindlichen Einflüsse der Achtundsechziger spürbar wurden. Das ist eine Erzählung, wie sie gern von den Rechten gepflegt wird.