Weitsichtiger Hanseat aus dem Rheingau

Seikels Sorge, mit den intellektuellen, selbstbewussten Leuten beim Magazin nicht klarzukommen, erwies sich als unbegründet. Von 1980 an leitete er die Personalabteilung, 1991 wurde er Geschäftsführer. Mit der Berufung ging einher, dass Augstein ihm das Du anbot. Als Seikel ohne Rücksprache mit dem Herausgeber den Kioskpreis für den SPIEGEL anhob, kehrte der zunächst zum Sie zurück, doch noch im selben Telefonat wurden sie füreinander wieder »Karl« und »Rudolf«.

All die Jahre agierte Seikel weitsichtig. In den Neunzigerjahren modernisierte er das Blatt, gegen Widerstände im Gesellschafterkreis: Gedruckt wurde von nun an in Farbe, damals eine Ungeheuerlichkeit. Eine seiner wichtigsten Entscheidungen fiel zu Beginn der 2000er. Die Internet-Blase platzte, viele Verlage verloren das Vertrauen in digitale Medien, die als kostspielig und unsicher galten. Nicht so Seikel. Er glaubte an die Zukunft von SPIEGEL.de, das damals noch SPIEGEL ONLINE hieß.