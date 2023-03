Celle, Niedersachsen, ein frostiger Vormittag im Februar, wir schreiben das Jahr 1986. Der Biologie-Leistungskurs ist ausgefallen, zwei Freistunden stehen zur Verfügung, 90 Minuten, in denen man tun kann, was man will – und wieder nicht, denn es ist zu kalt, um im Park rumzuhängen. Nach Hause gehen ist keine Option, denn das liegt 30 Minuten mit dem Zug entfernt. Für die Fahrschüler, wie wir damals hießen, bleiben zwei Möglichkeiten: Die letzten Groschen zusammenkratzen und Kaffee trinken gehen (wahlweise aromatisierten Kirschtee) – oder bei Karstadt herumlungern. In sieben von zehn Fällen fiel die Wahl auf das Kaufhaus. Als 16-Jährige hatte ich meistens kein Geld, und wenn ich welches hatte, gab ich es gern für Bücher, Postkarten, lose Süßigkeiten, Lippenpflege oder T-Shirts aus (im Sale, versteht sich). Bei Karstadt konnte man immer etwas finden, das ins Budget passte. Das Beste an Karstadt war aber, dass man auch ohne etwas zu kaufen ein Dach über dem Kopf hatte, sich mit Klamottenanprobieren die Zeit vertreiben oder mit dem Testen von Parfüms beschäftigen konnte, bis einem ganz schwindelig war. Karstadt war in der Provinzstadt Celle, die für ihre Fachwerkhäuser und einen Verfassungsschutzskandal bekannt ist (»Celler Loch«), bei Regen und Kälte in den Siebzigern und Achtzigern the place to go für Teenies: Die Wärmeschleuse am Eingang empfing einen immer so freundlich. Zum 30. Juni ist die Schließung dieser Filiale geplant. Katharina Stegelmann