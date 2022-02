Ukrainisch-deutsche Autorin über den Krieg in ihrem Land »Ein geisteskranker Diktator überfällt mein Land«

Katja Petrowskaja wurde in Kiew geboren und lebt heute in Berlin. Hier berichtet die Schriftstellerin über ihre 86-jährige Mutter, die seit drei Tagen im Luftschutzkeller ausharrt, und klagt die Versäumnisse des Westens an.