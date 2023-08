Nach dem Wechsel von Bachmann nach Wien gibt es zunächst eine Interimslösung mit Hausregisseur Rafael Sanchez. Voges kommt dann zur Spielzeit 2025/26. Bis dahin soll das Kölner Schauspiel nach mehr als einem Jahrzehnt in Übergangsquartieren in das sanierte Stammhaus in der Innenstadt zurückgezogen sein. »Das ist eine der Top-Bühnen Europas, die da gerade entsteht«, sagte Voges, der kurz zuvor die Baustelle des aus der Nachkriegszeit stammenden Hauses besucht hatte.