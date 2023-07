Ein Zeuge sagte aus, Spacey habe ihm »wie eine Kobra« in den Schritt gepackt. Dass Spacey Männern unvermittelt an die Genitalien gegriffen haben soll, wurde vor Gericht wiederholt beschrieben. Die sexuellen Übergriffe sollen an unterschiedlichen Orten stattgefunden haben: in Spaceys Londoner Wohnung, im Auto und hinter der Theaterbühne. Spacey streitet die Anschuldigungen ab. Er räumte im Prozess etwa Berührungen eines Mannes in der Leistengegend sowie einen sexuellen Akt mit einem weiteren ein. Spacey betonte aber, es habe sich um »romantische« Berührungen bzw. einvernehmlichen Sex gehandelt. Vor Gericht hieß es, Spacey habe seine »Popularität und Prominenz, seinen Ruhm und Einfluss« genutzt, um »sich zu nehmen, was und wen er wollte«. Spacey bestritt auch, seinen Ruhm für sexuelle Übergriffe gegen mehrere Männer ausgenutzt zu haben. Er verteidigte sich mit den Worten: »Ich will wirklich glauben, dass mich Menschen um meiner selbst willen kennenlernen wollen.« Einmal ist er bei seiner Verteidigung den Tränen nahe. Spacey räumte ein, er habe in einem Fall Signale eines Mannes, dass dieser keine sexuellen Kontakte wolle, eventuell missgedeutet. Alle anderen Vorwürfe seien frei erfunden.