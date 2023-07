Spacey muss sich seit Ende Juni vor dem Londoner Crown Court verantworten. Ihm werden zwölf Vergehen gegen vier Männer in Großbritannien in den Jahren 2001 bis 2013 zur Last gelegt, neben sexueller Belästigung auch sexuelle Nötigung und nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen. Der Hollywoodstar, der aus Filmen wie »Die üblichen Verdächtigen« und »American Beauty« sowie der Netflix-Serie »House of Cards« bekannt ist, weist alle Anklagepunkte zurück.