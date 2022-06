Anklage auf »penetrierende sexuelle Aktivität ohne Zustimmung«

Spacey wird sich in den kommenden Wochen wegen Vorwürfen von sexuellen Übergriffen in vier Fällen gegen drei verschiedene Männer verantworten müssen. Der Tag heute ist nur der Auftakt eines höchstwahrscheinlich langwierigen Strafverfahrens. Die mutmaßlichen Taten sollen in den Jahren 2005 bis 2013 in London und der Grafschaft Gloucestershire stattgefunden haben. In einem weiteren Fall lautet die Anklage auf »penetrierende sexuelle Aktivität ohne Zustimmung«. Der Begriff »ohne Zustimmung« wird an diesem Tag mehrfach verlesen.

Der Prozess in London, beschließt der Richter in London, werde am 14. Juli vor dem Southwark Crown Court fortgesetzt. Bis dahin darf Spacey auf freiem Fuß bleiben und auch weiter in die USA reisen. Ein zuvor erlassener Haftbefehl wurde aufgehoben.