»Man will einfach niemanden verärgern, der so mächtig in der Industrie ist, in die man hereinkommen möchte«, sagte das insgesamt vierte mutmaßliche Opfer im Prozess gegen Spacey, die aus rechtlichen Gründen alle nicht namentlich genannt werden können. Spacey werden in dem Prozess zwölf Vergehen gegen vier Männer in den Jahren 2001 bis 2013 in London und in Gloucestershire im Südwesten Englands zur Last gelegt, die er alle bestreitet.