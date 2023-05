»Make a joyful Noise unto the Lord, all the Earth« – »Jauchzet dem Herrn, alle Welt«: Als die frisch gekrönte Königin Camilla am Krönungssamstag in Westminster Abbey neben ihrem Mann den Thron bestieg, stimmten die Musiker zu einem Freudengesang an, der dem Text nach »alle Welt« verbinden sollte. Fernsehbilder zeigten, wie Chor, Orchester und Orgel gemeinsam die »Coronation Anthem« anstimmten – komponiert von keinem Geringeren als Andrew Lloyd Webber (»Cats«, »Phantom der Oper«). Es war ein musikalischer Appell von politischer Bedeutung.