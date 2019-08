Filmfestival in Venedig Der widerspenstige Löwe

Auch das noch: Wenige Tage vor Beginn des 76. Filmfestivals in Venedig sagte die australische Regisseurin Jennifer Kent ihre Teilnahme in der Wettbewerbs-Jury des ältesten Filmfests der Welt ab. Nicht aus Protest gegen die nachhaltig trotzige Haltung des Festivals gegenüber dem Zeitgeist, sondern aus privaten Gründen, wie das Branchenblatt "Indie Wire" meldete.

Im vergangenen Jahr war Kent mit ihrem Rachedrama "The Nightingale" die einzige Frau im Venedig-Wettbewerb gewesen - und musste sich in der Pressevorführung von einem erzürnten Besucher als "Hure" beschimpfen lassen. Ihren Jury-Platz nimmt nun die US-Filmemacherin Mary Harron ein, die ihren sehr guten Manson-Family-Film "Charlie Says" letztes Jahr nur in der Nebensektion "Orizzonti" zeigen durfte.

Immerhin: Den Vorsitz der Jury hat ebenfalls eine Frau inne: die weltweit renommierte Filmemacherin Lucrecia Martel ("Zama"). Und im Wettbewerb sind diesmal sogar zwei Frauen vertreten: Die saudi-arabische Regisseurin Haifaa al-Mansour mit "The Perfect Candidate" und die australische Regie-Debütantin Shannon Murphy mit "Babyteeth".

Mehr, aber nicht genug. Erst im letzten Jahr hatte sich Festival-Chef Alberto Barbera, 69, widerwillig zur Unterzeichnung der Petition "50/50 by 2020" durchgerungen, die eine Genderparität in den Programmen der großen Filmfestivals anstrebt. Venedig war nach Locarno, Berlin und Cannes nicht nur das letzte der A-Festivals, das sich der Petition verpflichtete, es hinkt nun, ein Jahr später, immer noch hinterher.

Selbst der französische Festival-Macho Cannes hatte in seiner diesjährigen Ausgabe vier Filme von Frauen im Wettbewerb, im wichtigsten nordamerikanischen Festival in Toronto, das am 5. September gleich auf Venedig folgt, sind diesmal sogar 36 Prozent des gesamten Programms Arbeiten von Frauen. In Toronto laufen unter anderem Filme von anerkannten Autorenfilmerinnen wie Marjane Satrapi, Magorzata Szumowska und Marielle Heller. Die Ausrede, es hätte womöglich nicht genügend taugliche Filme für den Wettbewerb um den Goldenen Löwen von Venedig gegeben, zieht also nicht. In der "Orizzonti"-Sektion hingegen sind Regisseurinnen diesmal häufiger als früher vertreten, unter anderem zeigt die deutsche Regisseurin Katrin Gebbe ("Tore tanzt") dort ihren neuen Film "Pelikanblut".

Es bleibt dennoch schwierig mit den Frauen und der Quote am Lido di Venezia. Fast wirkt es, als wolle Barbera, der 2020 sein letztes Jahr als Mostra-Leiter beginnt, sich noch einmal besonders widerspenstig geben. So wirkt es wie eine bittere Pointe, dass in diesem Jahr genauso viele Frauen im Hauptprogramm des Festivals vertreten sein werden wie Regisseure, denen Vergewaltigung vorgeworfen wird. Für Aufsehen sorgte zunächst die Einladung Roman Polanskis in den Wettbewerb. Der französisch-polnische Oscarpreisträger ("Der Pianist") ist in den USA immer noch Ziel einer Strafverfolgung und kann daher wegen eines Auslieferungsabkommens mit Italien nicht nach Venedig reisen, um seinen neuen Film "J'accuse" persönlich vorzustellen.

Kritik provozierte auch die Einladung des afroamerikanischen Filmemachers Nate Parker ("The Birth Of A Nation"), dem vorgeworfen wurde, als junger Mann am College eine Mitstudentin vergewaltigt zu haben. Parker wurde zwar freigesprochen, gilt aber in Hollywood als Persona non grata. Venedig gibt ihm eine zweite Chance: Am Lido zeigt Parker außer Konkurrenz sein Selbstjustiz-Drama "American Skin". Spike Lee wird den Film vorstellen, nach der Gala-Premiere soll es auch eine Fragerunde geben. Dennoch zeigten sich besonders US-Medien erbost über diese Programmierung, im Branchenblatt "Hollywood Reporter" erschien am Wochenende eine geharnischte Vorab-Abrechnung mit dem Festival: "How Venice Became the F-You Film Festival".

Festival-Chef Barbera: "In Europa sehen wir das anders"

Barbera gibt sich gelassen gegenüber solchen Aggressionen. Er nehme wahr, dass vor allem in den USA der Blick auf die Kunst sehr rigide geworden sei, sagte er in einem Interview mit "Blickpunkt: Film": "Es wird keine Unterscheidung zwischen dem Menschen, der die Kunst macht, und der Kunst selbst getroffen. In Europa sehen wir die Dinge ein wenig anders." Den verfemten Polanski rückt er in die Nähe von alten Meistern: "Sollen wir alle Caravaggios verbrennen, weil wir wissen, dass der Mann ein Mörder war, der sich seiner Bestrafung entzog?"

Für reichlich Diskussionsstoff ist also gesorgt, wenn am Mittwoch das Festival mit "La verité" eröffnet wird, dem ersten französischsprachigen Film des japanischen Auteurs Hirokazu Koreeda, der im vergangenen Jahr mit seinem Patchwork-Familiendrama "Shoplifters" die Goldene Palme von Cannes gewann - und nun Venedig erobern möchte. Die Hauptrollen spielen Catherine Deneuve, Juliette Binoche und Ethan Hawke.

Zum ersten Mal seit 2012 wird das Festival also nicht mit einer US-Produktion gestartet, was Kritiker bereits unken ließ, Venedig verliere allmählich seinen in den vergangenen Jahren aufgebauten Status als Oscar-Rampe der Hollywood-Studios. Tatsächlich ist Venedigs Lauf beeindruckend: Von "Gravity" und "Birdman" über "La La Land", "The Shape Of Water" und "Roma" oder "A Star Is Born" liefen so gut wie alle späteren Oscar-Anwärter der jüngsten Zeit zuerst am Lido.

Besonders schmerzt Barbera daher, dass ausgerechnet eines der garantierten Glanzstücke der Saison nicht rechtzeitig fertig wurde: Martin Scorseses von Netflix finanziertes Gangster-Epos "The Irishman" musste nach New York ausweichen. Dafür wird mit Todd Phillips' "Joker" erstmals ein Quasi-Superheldenfilm im Wettbewerb zu sehen sein: Joaquin Phoenix spielt darin Batmans irren Erzgegner. Und mit Noah Baumbachs "A Marriage Story" (mit Scarlett Johansson und Adam Driver), ebenfalls eine Netflix-Produktion, hat Venedig einen sicheren Hit für die beginnende Awards-Season im Portfolio. Kontrovers, interessant und im besten Falle aufregend wird das 76. Filmfestival von Venedig daher allemal.

Hier sind zehn der zu erwartenden Film-Highlights des Festivals: