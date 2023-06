Vor allem trat er in seiner Karriere in einer Vielzahl von Filmen auf, war viermal für Oscars nominiert und wurde mit einem Tony Award ausgezeichnet: 1963 war das, für seine erste große Rolle am Broadway, in Carl Reiners »Enter Laughing«. Sein erster größerer Filmauftritt brachte ihm direkt die erste Oscarnominierung ein – als bester Hauptdarsteller. In der Kalter-Kriegs-Komödie »Die Russen kommen! Die Russen kommen!« spielte er 1966 einen sowjetischen Seemann.