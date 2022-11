Bei den Dreharbeiten zu dem Western »Rust« auf einer Filmranch in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico war am 21. Oktober 2021 die 42-jährige Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt worden. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte bei einer Probe für eine Szene eine Waffe bedient, als sich ein Schuss löste. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte – statt etwa Platzpatronen.