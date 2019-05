Deutscher Schauspiel-Star Alexander Scheer König der Poser

Sehr früh in der Karriere des Schauspielers Alexander Scheer hat der Regisseur, der ihn entdeckt hat, eine Warnung formuliert: "Bei ihm sollte man die Kameras immer ein Stück weiter weg stellen", sagte Leander Haußmann vor zwei Jahrzehnten, als er dem damals 23-jährigen Scheer die Hauptrolle in seinem Film "Sonnenallee" gab und ihn ins Bochumer Schauspielhausensemble holte. "Wenn er in Fahrt ist, schont er nichts und niemanden. Auch nicht sich selbst."

Am Freitagabend stakste Alexander Scheer nun vor 1900 Saalgästen und einer Menge Fernsehzuschauern auf die Bühne des deutschen Filmpreises, die Arme ruderten, die Anzughose saß hauteng auf seinen Storchenbeinen, die schwarze Fliege um seinen Hals schien den Mann fast zu erwürgen. Scheer wollte sich bedanken. Heike Makatsch, die Scheer eben noch zum Sieger im Dreikampf um die beste Schauspielerleistung ausgerufen hatte, stob zur Seite, als wolle sie sich schnellstmöglich in Sicherheit bringen.

Kaum hatte es Scheer ans Mikrofon geschafft, stürzte er nach vorn, suchte in den ersten Reihen nach der Kulturstaatsministerin, fand sie nicht, machte ein paar Ausfallschritte zur Bühnenrückwand, als wolle er das Podest wieder verlassen. Dann verkündete er breitbeinig, am ganzen Leib zappelnd und also körpersprachlich maximal unergriffen, wie ergriffen er sei, dass er diese tolle Auszeichnung zuerkannt bekommen hat.

Berühmt und noch mehr berüchtigt als Verausgabungskünstler

Es ist ein schöner Witz, dass Scheer ausgerechnet für seine Hauptrolle in Andreas Dresens Film "Gundermann" den Filmpreis erhält. Denn so in sich gekehrt, depressiv verknautscht und poetisch verdreht, wie er den singenden Baggerfahrer und Stasi-Zuträger Gundermann in diesem späten Versöhnungsmärchen mit der jüngeren deutschen Vergangenheit spielt, ist Alexander Scheer in den vergangenen 20 Jahren nur selten aufgetreten.

Scheer, 42, ist ein bisschen berühmt und noch mehr berüchtigt als Verausgabungskünstler. Als Mann, der laut und wild und unerschrocken seine Arbeit auf der Bühne und vor der Kamera verrichtet und in Interviews zuverlässig eine dicke Lippe riskiert. Als Gerhard Gundermann ist er in Dresens Film aber ein wortkarger, stiller Malocher und schüchterner Liedermacher. Ein gebeutelter Kerl, der nach der Aufdeckung seiner Stasi-Verstrickung mehr und mehr in Einsamkeit versinkt; ein murkeliger, herzerweichender, zärtlicher Verlierertyp.

Der Filmpreis für Scheers wirklich umwerfenden "Gundermann"-Auftritt ist besonders gerecht, weil man diesen Schauspieler leicht unterschätzt - wegen des Lärms, den er oft um sich veranstaltet. Scheer redet angstfrei, wie es sonst vor ihm nur wenige deutsche Schauspielkünstler vom Schlage Klaus Kinskis oder Helmut Bergers vermochten, über eine Jugend in Berlin-Friedrichshain, Größenwahnfantasien und vergleichsweise private Erfahrungen mit Drogen und Partyexzessen. Er macht keinen Hehl draus, dass er sich für einen modisch, musikalisch und schauspielerisch außerordentlich begabten Typen hält. Und er schimpft über Politiker und lahme Künstlerkollegen, dass einem beim Lesen und Zuhören oft das Herz aufgeht.

In seinen Bühnenauftritten, von denen die tollsten bei Haußmann ("Viel Lärm um Nichts" in Bochum 1999), bei Stefan Pucher ("Othello" in Hamburg 2004) und bei Frank Castorf (zum Beispiel in "Der Spieler" 2011 und in "Faust" 2017, beide in Berlin) stattfanden, ist Scheer fast immer ein fiebriger, rasender, verzweifelter Irrwisch, zum Staunen und zum Fürchten. In seinen Film- und Fernsehrollen hat er sich schamlos in viele wenig aussichtsreiche Katastrophenrollen gestürzt - und mittelmäßige Filme zwar nicht gerettet, aber wenigstens kurzzeitig zum Leuchten gebracht: Er hat den Rolling Stone Keith Richards gespielt in "Das wilde Leben" von Achim Bornhak 2007, den " Einstürzende Neubauten"-Sänger Blixa Bargeld in "Tod den Hippies, es lebe der Punk!" von Oskar Roehler 2014 und den Gangster Dieter Degowski im TV-Film "Gladbeck" von Kilian Riedhof 2018.

Wenn er erstmal da ist, ist Alexander Scheer zuverlässig ein Ereignis

Alexander Scheer hat nur wenige wirklich tolle Filme gemacht, darunter die "Sonnenallee" (1999) und "Carlos - der Schakal" (2010) von Olivier Assayas. Seine Aura als glitzernder Solitär ist durch Misserfolge und Mittelmaß nicht beschädigt worden. Das Asoziale, Rücksichtslose, Nervensägende, das nach alter (und zweifelhafter) Überlieferung jeden großen Künstler auszeichnet, kultiviert Scheer unter anderem durch eine notorische Zuspätkommerei.

Als Scheer sich 2003 für ein Interview mit einer SPIEGEL-Journalistin unbedingt im Restaurant des Berliner Fernsehturms treffen wollte, wartete sie mehr als eine Stunde lang, bis er hechelnd eintraf und behauptete, er sei leider in eine S-Bahn-Kontrolle geraten und habe vor den Kontrolleuren flüchten müssen. Als Scheer 2008 in Hamburg eine prächtige, ordentlich dotierte Auszeichnung für junge Schauspieler, den Ulrich-Wildgruber-Preis, verliehen bekam, saßen die Gäste im gut gefüllten St. Pauli Theater fast eine Dreiviertelstunde vor einer leeren Bühne, weil der Preisträger leider in einem Bus voller Musiker irgendwo zwischen Berlin und Hamburg im Stau steckte.

Wenn er erstmal da ist, ist Alexander Scheer zuverlässig ein Ereignis. Im Hamburger Schauspielhaus verkörpert er zum Beispiel gerade David Bowie in "Lazarus", als strahlender, leidender, unwiderstehlicher König der Poser. Wirklich berührend aber ist Scheer eher in den Rollen und den Momenten, in denen er mal nichts beweisen muss. In der Berliner Volksbühne ist er nur ein paar Minuten zu sehen am Ende von Leander Haußmanns "Staatssicherheitstheater". Scheer trägt Stöckelschuhe, ein hinreißendes hautenges schwarzes Spitzenkleid und Pfauenfedern auf dem Kopf und ist nichts weiter als eine Rätselfigur.

Über den Film "Gundermann" hat Alexander Scheer gesagt, er erzähle eine komplizierte Geschichte, die man nicht mit ein paar Worten, und seien sie noch so groß, erklären könne. Der Schauspieler Scheer ist dann am besten, wenn er sich nicht erklären will und nicht erklärt werden muss.