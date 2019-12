"Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" Flucht als Familienhärtetest

Die Nazis - das sind ein paar dumpfbackige Jungs aus der sogenannten Hitlerjugend. Mehr an nationalsozialistischen Scheußlichkeiten bekommt das Mädchen Anna im Film "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" nicht zu Gesicht. Es ist Februar 1933, die 11-jährige Anna lebt mit ihrem Journalistenvater und ihrer Mutter, die als Komponistin arbeitet, in einer Berliner Großbürgervilla und wird wie ihr Bruder Max freundlich umsorgt von einer Haushälterin, die von der stets herzerwärmenden Schauspielerin Ursula Werner gespielt wird.

Groß ist der Schock, als die Familie (ohne Haushälterin) Hals über Kopf aus Berlin und Deutschland fliehen muss. Die Reichstagswahl hat Hitler und die NSDAP an die Macht gebracht, Annas Vater wird von den neuen Herrschern mit Gefängnis und Tod bedroht. Und seine Tochter bekommt bald zu hören: "Das ist die Anna aus Deutschland. Der Flüchtling."

Der Film "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" ist die Kinoadaption eines berühmten, 1971 erschienenen Romans von Judith Kerr. Die Schriftstellerin Kerr, 2019 im Alter von 95 Jahren gestorben, war die Tochter des großen Theaterkritikers Alfred Kerr und erzählt in ihrem Buch leicht verschlüsselt von der Vertreibung ihrer eigenen Familie.

Im Film sieht man nun die junge Schauspielerin Riva Krymalowski in der Rolle der Anna mit ihrem Bruder Max (Marinus Hohmann) und ihrer Mutter (Carla Juri) auf der Zugfahrt in die Schweiz ein paar Minuten lang vor den deutschen Grenzbeamten zittern. Man beobachtet Anna und Max bei kleinen Streitereien mit ihren seltsam sprechenden Mitschülern in einem Schweizer Bauerndorf inmitten von Wiesen und Seen. Und später hört man die Kinder über die grimmige Concierge in einem alten Pariser Miethaus witzeln, nachdem die Alte mal wieder ihren Judenhass an ihnen ausprobiert hat.

Caroline Link ist eine Regisseurin, die keine Umwege und keine komplizierten Familienaufstellungs-Umstände macht. Zuletzt hat sie in der sehr erfolgreichen Filmversion von Hape Kerkelings Sechzigerjahre-Jugenderinnerungsbuch "Der Junge muss an die frische Luft" gezeigt, wie man mit freundlicher Entschiedenheit den Erzählstandpunkt eines kindlichen Helden einnimmt.

Ebenso beherzt ergreift sie nun in "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" die Partei ihrer kindlichen Protagonisten. Die Ängste und die materielle Not der Eltern spielen nur am Rande eine Rolle. Dafür reden die jungen Helden wunderbar altklug darüber, dass eine anstrengende Kindheit die Voraussetzung für Ruhm im späteren Leben sei. Und Anna bastelt einen Kalender, mit dem sie ihr Heimweh nach Berlin bekämpft.

"Als Hitler das rosa Kaninchen stahl"

Deutschland, Schweiz 2019

Regie: Caroline Link

Drehbuch: Anna Brüggemann, Caroline Link

Darsteller: Riva Krymalowski, Carla Juri, Oliver Masucci, Marinus Hohmann, Justus von Dohnányi

Produktion: Sommerhaus Filmproduktion et al.

Verleih: Warner Bros.

Länge: 119 Minuten

FSK: ohne Altersbeschränkung

Kinostart: 25. Dezember 2019

Überhaupt scheint die Heimkehrsehnsucht lange Zeit das schmerzlichste Problem der jungen Helden zu sein. Beim Tafeln in einem prächtigen Schweizer Gasthof hält Annas Vater, gespielt von dem Schauspieler Oliver Masucci, deshalb eine Tischrede für Anna und Max. "Wenn ihr weiterhin immer nur von Deutschland träumt", sagt er, "dann werdet ihr viele wundervolle Sachen verpassen."

Der Satz ist eine Art Einstimmung auf den heiter melancholischen Ton, in dem "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" von den schrecklichsten Dingen erzählt. Die Regisseurin Link schildert wie die Autorin Kerr die Flucht des Mädchens Anna und ihrer Familie nicht als Tragödie, sondern als Abenteuergeschichte.

In der gibt es traurige Momente, weil die Helden irgendwann auf ihrer Odyssee durch Europa zum Beispiel erfahren, dass ihr geliebter Onkel Julius unter der Knute der Nationalsozialisten nicht lange überlebt hat. Es gibt strapaziöse Begegnungen mit Fremden und an manchen Tagen kaum etwas zu essen. Aber es gibt auch allerhand lustige Zwischenfälle, neue Gesichter, neue Städte, neue Schulen in fremden Ländern - im Kern erweist sich die Reise, die das Mädchen Anna in "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" erlebt, als glücklich bestandener Härtetest für ihre Familie.

In seiner klaren, direkten Bildsprache, die sich um Kunst nicht viel zu scheren scheint und den Schauspielern doch tolle Entfaltungsräume schafft, ist "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" ein Glücksfall. "Es war mir wichtig, die Geschichte nicht künstlich zu dramatisieren", hat die Regisseurin Link über ihren Film gesagt. "Es gibt keine Szene, in der Nazis an die Tür klopfen, in der eine Gefahr auf Leben und Tod behauptet wird."

Gerade deshalb erzählt ihr Film auf bewegende, zeitlos aktuelle Weise von einer Welt, in der sehr viele Menschen aus finsteren Gründen zur Flucht durch die halbe Welt gezwungen sind.