Biopic über Martial-Arts-Ikone Mason Lee spielt Bruce Lee in Film von Ang Lee

Mason Lee war unter anderem in der Komödie »Hangover 2« und unter Regie seines Vaters in »Die irre Heldentour des Billy Lynn« zu sehen. Laut »Deadline« hat er sich bereits in den vergangenen drei Jahren auf die Rolle als Bruce Lee vorbereitet.

Ang Lee gehört zu den international anerkanntesten Regisseuren. Er hatte bereits in dem Martial-Arts-Epos »Tiger & Dragon« (2000) Kampfsportkunst thematisiert. Der Film holte vier Oscars, darunter den als bester nicht-englischsprachiger Film. Ang Lee ist außerdem für die preisgekrönten Filme »Brokeback Mountain« und »Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger« verantwortlich (in diesem Interview mit dem Regisseur können Sie nachlesen, warum er die Geschichte vom Schiffbruch mit Tiger nur in 3D drehen wollte und weshalb er gegen starke Widerstände des Studios kämpfen musste).