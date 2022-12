Badalamenti kam 1937 im New Yorker Bezirk Brooklyn als Sohn eines Fischmarktbesitzers zur Welt, der Musiker auf Sizilien gewesen war. Als Kind hörte er italienische Opern und begann mit dem Klavierunterricht, später studierte er an der Manhattan School of Music. 1986 hatte er seinen Durchbruch als Komponist, als es über Kontakte in der Branche zur Mitarbeit an David Lynchs Film »Blue Velvet« kam.