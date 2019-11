Film über "Hofmohr" Angelo Soliman Der kalte Hauch der Geschichte

Seine Geschichte, die Angelo vor höfischem Publikum immer wieder erzählt, ist eine so bild- wie sprachgewaltige Abenteuerstory. Afrika ist darin ein fernes Reich mit schwarzen Flüssen, flammenden Bergen, fantastischen Tieren und einem so mächtigen wie tapferen König. Der "Hofmohr" Angelo (Makita Samba) perfektioniert die exotistische Fantasie zu einem Schauspiel mit pantomimischen Gesten und Zungengeschnalze. Er selbst agiert darin wie eine Puppe - oder eine lebende Skulptur. Bei einem Auftritt ist seine Spielfläche tatsächlich eine Art Sockel.

An den Menschen hinter dem Bild ist nicht zu kommen. Nicht in den geschichtlichen Überlieferungen und nicht in der filmischen Verarbeitung des Österreichers Markus Schleinzer, die nun in die Kinos kommt. Um Angelo Soliman, der zum festen Bestandteil der Wiener Stadtmythologie gehört und von dem der Regisseur schon als Kind erfuhr, ranken sich zwar zahlreiche Anekdoten. Die historischen Quellen sind jedoch rar und wenig verlässlich; was außerdem fehlt, ist seine eigene Stimme.

Bekannt ist, dass er um die Zwanzigerjahre des 18. Jahrhunderts als etwa siebenjähriges Kind von Sklavenhändlern geraubt und von Afrika nach Europa verschleppt wurde, wo man ihn christlich taufte und als Flöte spielendes Schmuckstück unter den Fürstenfamilien weiterreichte.

Unter dem Einfluss der Aufklärung begann man sich gerade von der Vorstellung zu verabschieden, dass Menschen aus Afrika von teuflischer Geburt und dem Affen verwandt sind. Die "Menschwerdung" des "Anderen" galt nun als lobenswerte Aufgabe - für Europäer, die die ihnen "gehörenden" Afrikaner zu zivilisieren glaubten.

So wird Angelo zum Ornament, das "neuen Glanz" ins Haus bringt, wie es im Film einmal heißt. Auf dem Höhepunkt seiner vermeintlichen Integrationsgeschichte führt er mit dem Kaiser am Hof in Wien philosophische Gespräche über das Sein. Dabei glaubt der Kaiser gar, in Angelos Anderssein seine eigene Fremdbestimmung gespiegelt zu finden. "Zuweilen muss ich gegen meinen Willen etwas sein. Doch was bin ich dann? Eine Behauptung?", monologisiert er.

Das Drama des Identitätsverlusts

Schleinzer zeigt Angelo als Behauptung, die so oft wiederholt wird, bis sie in dessen Identität vollständig aufgeht. Konsequenterweise rückt der Regisseur Auftritte seiner Figur ins Zentrum, in Salons, Hofgärten und Theatern, auch das Ankleiden und Verkleiden, das Schauen und Betrachtetwerden. Der Film wird dabei selbst zum bühnenhaften Modell, vom Bildgestalter Gerald Kerkletz in oft frontalen, aber immer noch atmenden Tableaux gefilmt. Das 4:3-Format verstärkt den Schaukasteneffekt.

"Angelo"

Österreich, Luxemburg 2018

Regie: Markus Schleinzer

Buch: Alexander Brom, Markus Schleinzer

Darsteller: Makita Samba, Alba Rohrwacher, Larisa Faber, Kenny Nzogang

Produktion: Novotny & Novotny Filmproduktion GmbH, Amour Fou Luxembourg, Markus Schleinzer, ORF

Verleih: Grandfilm

Länge: 111 Minuten

Kinostart: 28. November 2019

Dafür ist die "Rückseite" der Figur nur schemenhaft erkennbar, stets im Halbdunklen, meist dem Betrachterblick abgewandt. Einmal sieht man Angelo mit dem Rücken zur Kamera erschöpft in seiner Dachkammer auf dem Bett sitzen. Und dann formen sich seine Hände doch wieder zu den eingeübten Gesten der Projektionsfigur.

Noch spürbarer wird das Drama seines Identitätsverlusts, als er sich nach Erfolgen im Glücksspiel eine selbstständige Existenz mit einem heimlich geehelichten Dienstmädchen aufzubauen versucht. Gefangen in der internalisierten Fantasie weiß er ihr keine eigene Geschichte zu erzählen. Gleichzeitig bekommt er mit zunehmender Autonomisierung die Grenzen seiner Handlungsmacht aufgezeigt: "Glaubt er jetzt vielleicht, er ist ich?", fragt ihn der Fürst - und schenkt ihm zur "Strafe" die Freiheit.

Seit seinem Debüt "Michael" gilt Schleinzer als ein intelligenter Dialektiker mit einer Vorliebe für präzise, fast schon klinische Anordnungen. Auch "Angelo" weht einen kühl an. Darin liegt gleichermaßen respektvolle Distanz wie eine schmerzhafte Abwesenheit. Anstatt die Figur mit eigenen Zuschreibungen aufs Neue zu vereinnahmen, arbeitet der Film mit den vorhandenen. Die Gewalt, die darin liegt, muss man aushalten.

Klugerweise wird den Fallen der Reproduktion immer wieder mit starken Abstrahierungen begegnet. Die Figuren sind allein durch ihre Funktion - "Comtesse", "Fürst" und "Kaiser" - benannt. Was nicht zeigbar ist, verlagert sich ins Off, einige Szenen - der Sklavenmarkt, die Präparierung des toten Angelo zum Exponat für das kaiserliche Naturalienkabinett - spielen in einem heutigen Lagerraum mit Stahlträgern und Neonleuchten, andere in einer Blackbox.

Regelrecht seziert wird die Rolle der Museen und ihr Anteil an der kolonialen Gewalt (was auch die sehr gegenwärtigen Debatten über Restitution aufruft). So bekommt der alte Angelo eine exklusive Führung durch die demnächst eröffnende Sammlung. Wenige Zeit später wird er selbst in der Nachbarschaft eines Eisbären als der "erste Vertreter des Menschengeschlechts" mit Muschelkette und Federkrone in einer Vitrine bestaunt. Der selbe Mensch, der ihn zuvor durch die Räume führte, sagt jetzt über ihn: "Es ist eine Allegorie."