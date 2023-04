Arbeitsbedingungen an Filmsets »Es herrscht allgemein ein enormer Druck, der seit Jahren weiter steigt«

SPIEGEL: Herr Zenglein, haben Sie die Vorwürfe über die Arbeitsbedingungen an den Sets von Til Schweiger überrascht?

Zenglein: Leider nein. Aus Erfahrung wissen alle, die an Filmsets arbeiten, wie oft es beinahe zu Unfällen und dergleichen kommt – weil Überlastung so verbreitet ist. Meist passiert nichts. Aber wenn etwas passiert, dann zeigt sich gewissermaßen die Spitze des Eisbergs. So tragisch ein Unfall ist, er sollte als Chance genutzt werden, über notwendige Reformen zu sprechen.