Es könnte die Geschichte eines Asghar-Farhadi-Films sein, eine Geschichte über heikle Machtverhältnisse, moralische Verfehlungen und die Besonderheiten des iranischen Strafrechts: Eine seiner ehemaligen Studentinnen verklagt den iranischen Starregisseur Farhadi, weil er wesentliche Teile seines neuen Films »A Hero – Die verlorene Ehre des Herrn Soltani« aus einem Dokumentarfilm entnommen haben soll, den die Studentin unter seiner Anleitung während eines Workshops 2014 in Teheran erstellte. Sollte er für schuldig befunden werden, müsste Farhadi alle Gewinne, die er mit dem Film erzielt hat, an die ehemalige Studentin namens Azadeh Masihzadeh abtreten. Farhadi wiederum verklagt Masihzadeh wegen Diffamierung. Sollte sie für schuldig gesprochen werden, würde sie für bis zu zwei Jahre ins Gefängnis müssen und wohl auch ausgepeitscht werden.

Nun liegen die Urteile in beiden Fällen vor: Am Montag berichteten US-Medien , dass Masihzadeh vom Vorwurf der Diffamierung freigesprochen wurde. Am Dienstag folgte die Nachricht des »Hollywood Reporter« , dass Farhadi des Plagiats für schuldig befunden wurde. Gegen das Urteil kann keine Berufung eingelegt werden. Das Strafmaß steht allerdings noch nicht fest. Prognosen von Branchendiensten zufolge wird Farhadi seine Einnahmen von rund 2,5 Millionen US-Dollar, die er mit »A Hero« erzielte, an Masihzadeh abtreten müssen.

Bild vergrößern Filmszene aus »A Hero« mit Hauptdarsteller Amir Jadidi Foto: Neue Visionen Filmverleih

In ihrem Dokumentarfilm »All Winners, All Losers«, der 2018 in Iran uraufgeführt wurde, greift Masihzadeh die Geschichte eines Mannes auf, der wegen seiner Schulden im Gefängnis sitzt, während eines Freigangs einen Beutel voller Goldmünzen findet und versucht, sie dem rechtmäßigen Eigentümer wiederzugeben. Sie habe die Idee zum Film, der auf Meldungen in einer iranischen Lokalzeitung zurückgeht, während des Workshops mit Farhadi vorgestellt, so Masihzadeh.

Unabsehbare Folgen Farhadis Spielfilm »A Hero«, der seit vergangener Woche in den deutschen Kinos läuft, erzählt ebenfalls von einem Schuldner, der während eines Freigangs unverhofft in den Besitz eines Beutels voller Goldmünzen kommt und nach einigen Irrungen versucht, die Münzen an den rechtmäßigen Eigentümer wiederzugeben. »A Hero« feierte seine Weltpremiere in Cannes 2021 und wurde dort mit dem Großen Jurypreis ausgezeichnet. Iran bestimmte den Film als Oscar-Einreichung. Im Gegensatz zu seinen Filmen »Nader und Simin« sowie »The Salesman«, für die Farhadi jeweils mit dem Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film ausgezeichnet wurde, erhielt »A Hero« aber keine Nominierung.

Bild vergrößern Farhadi bei seinem ersten Oscar-Gewinn 2012 für »Nader und Simin« Foto: Joel Ryan/ AP

Wie sich die Verurteilung auf Farhadis Ruf und seinen Status in der iranischen Kulturbranche auswirken wird, ist noch nicht abzusehen. Wegen seiner zahlreichen Preise gilt der 49-Jährige als bekanntester und erfolgreichster Regisseur seines Landes. Er drehte auch schon in Europa mit Stars wie Penélope Cruz, Javier Bardém und Tahar Ramin. Zugleich war er wiederholt Gegenstand von Kontroversen, was seine mögliche Nähe zur iranischen Regierung betrifft. Zuletzt hatte sich Farhadi deutlich kritisch zur offiziellen Politik des Landes geäußert und die Regierung aufgefordert, »A Hero« als nationale Oscar-Einreichung zurückzuziehen, falls damit seine politische Vereinnahmung beabsichtigt sei.