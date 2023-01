3 / 12

1954 war Hepburn in »Sabrina« an der Seite von Humphrey Bogart zu sehen. Es ist einer von mehreren Filmen, in denen sie mit einem deutlich älteren männlichen Schauspieler ein Leinwandpaar bildete, Bogart war damals Mitte 50, Hepburn Mitte 20. Offenbar hatte man in Hollywood die Idee, ihr mädchenhafter Charme würde auf die in die Jahre gekommenen Stars wie ein Jungbrunnen wirken. Auf diesem Bild von 1953 schaut sie sich einen Filmstreifen an, möglicherweise einen, der für »Sabrina« aufgenommen wurde.