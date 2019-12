Bestseller-Verfilmung "Auerhaus" Aufwachsen, wo Träume sterben

Die Provinz war schon vor diesen Kindern scheiße. Betongrau und pissgelb vergammelte Einfamilienhäuser, elend lange Busfahrten in die Schule, Traktoren, die im Nebel herumtuckern, das war für viele mal Realität. Es ist auch die Welt, in der die jungen Helden des Films "Auerhaus" aufwachsen. Es sind die Achtzigerjahre im Süden der Bundesrepublik. Man sieht es an den Autos und den Terroristen-Fahndungsplakaten im Dorf. Und daran, dass die Helden nicht auf Smartphones glotzen.

Der schüchterne Bauernsohn Frieder, knorrig und ernst gespielt vom hier wirklich großartigen Max von der Groeben ("Fack Ju Göhte"), hat versucht, sich umzubringen. Und weil irgendwer auf ihn aufpassen soll, ziehen seine Mitschülerinnen und Mitschüler Vera (Luna Wedler), Cäcilia (Devrim Lingnau) und Höppner (Damian Hardung) mit ihm in einer WG zusammen. In der passiert fast nichts. Man kocht, man knutscht, man raucht Zigaretten und Joints und feiert Partys mit lustigen Besuchern.

Die Regisseurin Neele Leana Vollmar hat in den vergangenen Jahren Erfolgsbücher wie "Maria, ihm schmeckt's nicht" (2009) und "Rico, Oscar und die Tieferschatten" (2014) eher mittelprächtig verfilmt. Nun hat sie sich, mit erkennbar mehr erzählerischer und atmosphärischer Sorgfalt, an "Auerhaus" gemacht, die Adaption eines 2015 erschienenen Erfolgsromans von Bov Bjerg. Das Buch war ein Hit, der viele überrascht hat, ein Wunderwerk an Genauigkeit und erzählerischer Ausgeruhtheit.

Der 1965 geborene Schriftsteller Bjerg erzählt in seinem Roman lakonisch und einfühlsam von einer Land-WG im Württembergischen, von erster Liebe und frühem Leid, von pubertärer Verkniffenheit und sprachlosem Schmerz. Wie andere erfolgreiche Dorfromane von Juli Zeh oderSasa Stanisic ist auch "Auerhaus" angesiedelt inmitten einer leeren, ausdrucksarmen Landschaft. Hier liegt sie am Fuß der Schwäbischen Alb, und sie wird bewohnt von merkwürdig wortkargen, verletzlichen, aber natürlich emotional durchgeschüttelten jungen Protagonisten.

Großartig öde

Die Filmemacherin Vollmer hat, das ist schon mal eine Stärke, für ihr Werk ein großartig ödes, für Mikrohistoriker garantiert glaubhaftes Setting gefunden. Ohne jeden Geschmack hingestellte Gruselbehausungen, verlotterte Viehzuchtbetriebe, ein Irrenhaus (wie man Hospitäler für seelisch Kranke in den Achtzigern in Schwaben noch nannte) irgendwo in der kargen Natur.

"Auerhaus"

Deutschland 2019

Regie: Neele Leana Vollmar

Drehbuch: Neele Leana Vollmar, Lars Hubrich nach dem Roman von Bov Bjerg)

Darsteller: Damian Hardung, Max von der Groeben, Luna Wedler, Devrim Lingnau, Ada Philine Stappenbeck

Produktion: Pantaleon Films

Verleih: Warner Bros.

Länge: 104 Minuten

FSK: frei ab 12 Jahren

Kinostart: 5. Dezember 2019

"Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort", schrieb der deutsche Klassiker Friedrich Schiller, der ganz in der Nähe aufwuchs. Auch das Drama der "Auerhaus"-Protagonisten besteht zu einem großen Teil darin, dass sie lieber in ihrem eigenen Saft braten als ernsthaft zuzuhören.

Es gibt deshalb sicher Menschen, die den Film nicht mögen werden. "Auerhaus" erzählt mehr von einem kollektiven Gemütszustand als von einer irgendwie abenteuerlichen Geschichte. In Bjergs Buch kann man bis ins kleinste Joint-Verfertigungs-Detail die exakte Beschreibung einer untergegangenen Welt bewundern. In Vollmers Film geht es eher um die zeitlosen Mühen der Pubertät.

Gegen "Birth, School, Work, Death"

Die Sensationen ihrer "Auerhaus"-Version bestehen darin, dass eines der Mädchen das Üben auf der Geige unterbricht und mal ein paar sparsame, klare Sätze spricht. Dass in der bei Nacht gruselig toten Siedlung ein Weihnachtsbaum umgehackt wird. Und dass der Erzähler Höppner, den der Schauspieler Hardung als sanften Dorfschönling und feinsinnigen Langweiler spielt, fast einverstanden auf das Desaster reagiert, die eigene Freundin Vera an einen dahergelaufenen Spaßvogel zu verlieren.

"Birth, School, Work, Death", hat die Band The Godfathers Ende der Achtzigerjahre einen ihrer Songs genannt. Der Songtitel benennt für die Bewohner des "Auerhauses" das existenzielle Grauen, das sie befallen hat. Den Namen ihres WG-Projekts haben sie als Sparwitz von einem anderen Lied (der Band Madness) abgeleitet. "Wir sind alle beschädigte Ware", sagt einer der Jungs einmal, "geboren in der falschen Zeit und am falschen Ort".

Statt mit der wohlig-kitschigen Freundlichkeit, die das Genre des Coming-of-Age-Dramas fast immer hervorbringt, blickt die Regisseurin Vollmer bis zuletzt mit Kälte und Distanz auf ihre Helden. Und erzählt von einem trübe schillernden Kollektiv, das trotz seines Scheiterns erfolgreiche Arbeit leistet. Der selbst gewählte Auftrag, bloß nicht ganz so langweilig zu werden wie die eigenen Eltern, darf für alle "Auerhaus"-Bewohner jedenfalls als erledigt gelten.