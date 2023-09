Dieses Dokument lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. 130 Filmschaffende aus aller Welt haben einen offenen Brief unterzeichnet, der scharfe Kritik am Verhalten von Kulturstaatsministerin Claudia Roth übt. Das meldet das US-Branchenblatt »Variety«. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der Vertrag des künstlerischen Leiters Carlo Chatrian, offenbar entgegen anderslautender Zusagen, nicht verlängert werden soll.