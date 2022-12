2 / 10

Außerhalb der USA war nämlich »Avatar: The Way of Water« erfolgreicher: 810 Millionen Dollar hat James Camerons Unter-Wasser-Epos im Rest der Welt bislang eingespielt – »Maverick« kam »nur« auf 770 Millionen. Ein globales Einspielergebnis von 1,16 Milliarden Dollar bedeutet für »Avatar 2« in der Gesamtwertung Platz 2.