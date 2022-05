Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Überzeugt der Trailer die Avatar-Fans?

Dass aus dem Trailer kaum Handlung ersichtlich wird, scheint »Avatar«-Fans bislang kaum zu stören. »Die Bilder sind atemberaubend schön, gestochen scharf«, schreibt ein Nutzer zum YouTube-Video. Andere loben besonders die Technik am 3-D-Trailer: Zu »Doctor Strange« sei das »kein Vergleich«, so ein Kommentar. Ein anderer bemerkt allerdings auch: »Hoffentlich hält es den Standard, der vor 13 Jahren festgelegt wurde.«

Die Messlatte für James Cameron liegt hoch: Die Originalproduktion »Avatar – Aufbruch nach Pandora« (2009) gilt bislang mit Einnahmen von über 2,8 Milliarden Dollar weltweit als finanziell erfolgreichster Film der Geschichte. »Titanic« liegt mit 2,2 Milliarden Dollar hinter »Avengers: Endgame« laut Statistiken auf Rang drei. Nach »Avatar: The Way of Water« sollen 2024, 2026 und 2028 weitere Teile erscheinen.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels wurde »Avatar – The Way of Water« als Prequel bezeichnet, es ist aber eine Fortsetzung, also ein Sequel. Wir haben den Fehler korrigiert.