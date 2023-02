Auf Rang zwei folgt der Blockbuster »Avengers: Endgame« (2019; Regie: Anthony und Joe Russo) mit Einnahmen von rund 2,79 Milliarden Dollar. Die Top Five rundet »Star Wars: Das Erwachen der Macht« aus dem Jahr 2015 mit 2,07 Milliarden Dollar auf dem fünften Rang ab (auch als »Star Wars: Episode VII« bekannt; Regie: J. J. Abrams).

In Deutschland hatte »Avatar – The Way of Water« am Wochenende sogar den ersten Platz in der historischen Umsatzrangliste übernommen: 129 Millionen Euro Umsatz in 68 Tagen. Damit brach der Film den Umsatzrekord von »Titanic« aus dem Jahr 1998.