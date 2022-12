»Avatar: The Way of Water« spielte rund 435 Millionen US-Dollar weltweit ein, teilte die Verleihfirma Walt Disney Co mit, davon 134 Millionen in den USA und Kanada. Das weltweit stärkste Startwochenende des Jahres verzeichnete der Marvelfilm »Doctor Strange and the Multiverse of Madness« mit 442 Millionen Dollar.