Camerons Treppchen

Der erste Film aus dem Jahr 2009 ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,9 Milliarden Dollar nach wie vor der Film mit dem höchsten Einspielergebnis der Geschichte. Cameron hat damit nun bei drei der sechs umsatzstärksten Filme der Kinogeschichte Regie geführt – bei den beiden »Avatar«-Filmen und dem Drama »Titanic« 1997.

In Deutschland sind es diese drei Filme, die das Treppchen der umsatzstärksten Titel überhaupt ausmachen. Das meldete das Branchenmagazin »Blickpunkt: Film«. Demnach hat »Avatar: The Way of Water« die Marke von acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland überschritten. Mit einem Gesamteinspiel von nun etwa 110 Millionen Euro ist der »Avatar 2« an »Star Wars: Das Erwachen der Macht« vorbeigezogen und hat nur noch die beiden anderen Cameron-Filme vor sich auf der »ewigen« Bestenliste.