"Avengers: Endgame" Was Sie über die Superhelden wissen müssen

Was 2008 mit "Iron Man" begann, wird diesen Mittwoch mit "Avengers: Endgame" vorläufig enden: die bislang größte und erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten. "Endgame" wird der 22. Film im sogenannten Marvel Cinematic Universe (MCU) sein, dem Filmuniversum rund um die sechs ursprünglichen Rächer Captain America, Black Widow, Hulk, Hawkeye, Thor und eben Iron Man.

Mehr als 7,2 Milliarden US-Dollar hat Marvel mit seinen Filmen bislang umgesetzt. Dazu dürfte "Endgame" noch etliches beisteuern. Von den Vorverkaufszahlen in den USA zu schließen, dürfte der Film, der am Mittwoch auch in Deutschland in die Kinos kommt, diverse Rekorde brechen und in die Top 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten vorstoßen.

Nach "Endgame" werden sich Marvel und dessen Film-Mastermind Kevin Feige natürlich nicht vom lukrativen Geschäft mit den Superhelden und zunehmend auch Superheldinnen verabschieden. Neue Filme und vor allem Serien auf dem assoziierten Streamingportal Disney+ sind geplant. Doch von vielen beliebten Figuren heißt es auch Abschied zu nehmen. Wer sind die wichtigsten Helden? Wie wurden sie, was sie sind? Und was passiert mit ihnen nach dem Endgame? Der große Überblick

Hinweis: Die folgenden Zusammenfassungen greifen das Ende von "Infinity War" auf. Bitte lesen Sie nicht weiter, wenn Sie das Ende des Films noch nicht kennen. Bei der Zählung der Filme, in denen die jeweilige Figur auftritt, haben wir "Endgame" bereits berücksichtigt.