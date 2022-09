»Babylon«-Trailer mit Brad Pitt und Margot Robbie »Ich wollte etwas Großes, Ungestümes, Lautes machen«

Damien Chazelle präsentierte den Trailer beim Toronto International Film Festival. »Ich wollte etwas Großes, Ungestümes und Lautes machen«, sagte der Regisseur, wie »Variety« berichtet . Im Hollywood der Stummfilmära sieht er »die Menschheit in ihrer glamourösesten und animalischsten Form«. Ihm sei es darum gegangen, den Gründergeist einer Stadt und einer Industrie festzuhalten, der in an die Wildwestzeit erinnert. Das Ergebnis: »Exzess, mehr Drogen, noch mehr extremes Leben an allen Enden des Spektrums«.