Mitte August hatte »Barbie« bereits die Comic-Verfilmung »The Dark Knight« überholt und war zum erfolgreichsten Film von Warner Bros. in den USA geworden. Und es sieht derzeit nicht danach aus, als würde sich der immense Erfolg abschwächen.

In vielen Ländern tummelt sich »Barbie« immer noch in den Top Ten der Charts, auch in Deutschland. Es wird erwartet, dass der Film sich auch an die Spitze der weltweiten Jahresbesten-Charts setzen wird. Auf Platz zwei steht er schon, und der bisherige Spitzenreiter »Der Super Mario Bros. Film«, der knapp 1,36 Milliarden Dollar einspielte, ist schon in Sicht.