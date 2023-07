Vietnam hat bereits mehrmals Filme aus diesem Grund verboten

Das Verbot sei vom Nationalen Filmbewertungsrat beschlossen worden, berichtete die Zeitung »VNExpress« am Montag. Eigentlich sollte »Barbie« mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen am 21. Juli in dem südostasiatischen Land in die Kinos kommen.