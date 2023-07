Auf Instagram wurde Coppola außerdem gefragt, wo das Kino seiner Meinung nach in zehn Jahren stünde. Auch dazu hat der Oscar-prämierte Regisseur natürlich eine Meinung. »Meine Vermutung ist, dass wir am Beginn eines goldenen Zeitalters stehen«, sagte er, »voller wunderbarer und erhellender Filme, die in großen Kinos zu sehen sein werden.« Dazu müssten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler und Drehbuchautorinnen und -autoren wohl noch mit den großen Filmstudios einigen . Derzeit werden in Hollywood nämlich kaum »erhellende Filme« gedreht, sondern es wird für bessere Löhne gestreikt.