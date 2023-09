Besonders beeindruckend ist der Triumph von »Barbie« in der weltweiten Umsatzhitparade, weil aus mehreren islamisch geprägten Ländern keine Zahlen in die Statistik eingehen. Während der Film in Kuwait und Algerien nicht gezeigt werden darf, läuft er beispielsweise in Saudi-Arabien in den Kinos – doch bisher vermeldet »Box Office Mojo« dazu noch keine Zahlen (»Super Mario Bros.« spielte in dem Königreich umgerechnet 6 Millionen US-Dollar ein.)