»Doesn’t seem to matter what I do / I’m always number two« – es scheint egal zu sein, was ich tue, ich bin immer an zweiter Stelle. Mit diesen anklagenden Zeilen startet Ken-Darsteller Ryan Gosling seine Ballade »I’m Just Ken« im Film »Barbie«. In die US-Charts Billboard Hot 100 ist er nun – nicht auf Platz zwei – aber auf Platz 87 eingestiegen. Trotzdem rekordverdächtig.