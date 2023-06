Barry Newman kam 1930 in Boston zur Welt. Er spielte im Musikkorps der Army Saxofon und Klarinette. Sein Anthropologie-Studium wollte er mit einem Master an der Columbia University in New York abschließen, wechselte stattdessen aber zu Lee Strasbergs berühmter Schauspielschule.

Vor »Fluchtpunkt San Francisco« hatte Newman bereits eine Hauptrolle in dem Film »Der Strafverteidiger« (1968) gespielt, die amerikanische TV-Macher darauf brachte, ihn zum Serienhelden zu machen. Er spielte die Titelfigur in der Anwaltsserie »Petrocelli«, die von 1976 an auch im ZDF zur Hauptsendezeit zu sehen war. Barry Newman wurde für Emmys und Golden Globes nominiert.