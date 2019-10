Neuer "Batman"-Film Paul Dano wird zum "Riddler"

Der US-Regisseur Matt Reeves ("Planet der Affen") hat endlich die Superschurkenrolle in seinem geplanten Film "The Batman" besetzt: Der amerikanische Schauspieler Paul Dano, 35, soll den "Riddler" spielen. Das berichteten US-Branchenblätter wie "Hollywood Reporter".

Zunächst hieß es, Jonah Hill ("The Wolf of Wall Street") könnte bald in die Figur des Rätselfreaks schlüpfen. Er sei für die Rolle im Gespräch gewesen, habe sich aber nicht mit dem Studio Warner Bros. einigen können, berichteten US-amerikanische Medien.

Mit Dano hat Regisseur Reeves den Cast seines Superhelden-Films weiter vervollständigt: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die amerikanische Schauspielerin Zoe Kravitz, 30, bekannt aus Filmen wie "Mad Max: Fury Road", den Zuschlag für die Rolle der "Catwoman" erhalten hat. Damit wird die Tochter des Musikers Lenny Kravitz und der Schauspielerin Lisa Bonet in die Pfotenspuren von Halle Berry, Michelle Pfeiffer und Anne Hathaway treten.

Paul Dano ist durch Filme wie "Little Miss Sunshine", "There Will Be Blood", "Love & Mercy", "12 Years a Slave" und "Swiss Army Man" bekannt. 2018 brachte er sein Regiedebüt "Wildlife" in die Kinos. Reeves begrüßte ihn als Antagonist des düsteren Detektivs "Batman" auf Twitter mit einem Gif, auf dem sich Dano die kinnlangen Haare zurückstreicht.

Der Regisseur versah das kleine Video mit einer Fledermaus und dem Hashtag "EdwardNashton", eine Anspielung auf den echten Namen von Danos Figur, dem "Riddler". Der Comic-Charakter war zuvor von Komiker Jim Carrey verkörpert worden, 1995 in "Batman Forever" unter der Regie von Joel Schumacher. Batman wurde damals von Val Kilmer gespielt.

Für "The Batman" konnten Reeves und Warner "Twilight"-Star Robert Pattinson für die ikonische Rolle gewinnen. Der Film soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden erzählen.