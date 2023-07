Bekannt aus HBO-Serie »Euphoria« Schauspieler Angus Cloud tot aufgefunden

Angus Clouds Karriereweg in einer der meistdiskutierten US-Serien der vergangenen Jahre war alles andere als konventionell. Auf den Straßen von New York City wurde ein Talentscout auf dem jungen Mann ohne jede Erfahrung in der Filmindustrie aufmerksam. Das führte zu seiner ersten Rolle überhaupt: als Fezco »Fez« O'Neill in HBOs »Euphoria«. Nun ist Cloud im Alter von 25 Jahren tot im Haus seiner Familie in Oakland (US-Bundesstaat Kalifornien) aufgefunden worden.