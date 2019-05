Familiendrama Jane Campion dreht Film mit Starbesetzung

Mit Elisabeth Moss drehte die neuseeländische Regisseurin bereits ihre großartige Krimiserie "Top of the Lake". Darin spielt der "Handmaid's Tale"-Star eine ambitionierte und verletzliche Polizistin. Nun arbeitet Jane Campion erneut mit Moss zusammen - in der Verfilmung von Thomas Savages Roman "The Power of the Dog". An Moss' Seite: Benedict Cumberbatch.

"'The Power of the Dog' ist ein großartiger Roman, der die große Leinwand verdient", sagte Campion demBranchenblatt Variety. Die Themen Maskulinität, Nostalgie und Verrat seien ein toxischer Mix. Das Familiendrama, angesiedelt im ländlichen Montana der Zwanziger, dreht sich um zwei ungleiche Brüder, die zusammen eine große Ranch betreiben.

Cumberbatch, der aktuell in "Avengers: Endgame" (lesen Sie hier die Kritik zu dem Superhelden-Film) zu sehen ist, spielt den charismatischen aber auch sadistischen Phil, der die neue Frau (Moss) seines Bruders (George Burbank) und deren Sohn schikaniert. Campion will das Skript schreiben und auch Regie übernehmen.

Die in Neuseeland geborene und in Australien lebende Campion war 1993 mit ihrem Film "Das Piano" weltberühmt geworden und hatte für das Drehbuch einen Oscar gewonnen. Außerdem ist sie die erste Frau, die in Cannes mit einer Goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Für die erste Staffel der Serie"Top of the Lake" (2013) erhielt Campion einen Emmy, Moss wurde für ihre Rolle der Polizistin ein Jahr später mit einem Golden Globe ausgezeichnet. 2017 lief die zweite zweite Staffel auf Arte.