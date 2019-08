Episodenfilm "Berlin, I Love You" Flieh, Engelchen, flieh!

Zwei Männer treffen sich an einem Sonntagmorgen zufällig am Ufer der Spree. Der eine trägt Frauenkleider, kommt aus einem Klub und hat Ärger mit seinem Freund. Der andere ist erst 16, wartet angeblich darauf, von seinem Vater abgeholt zu werden, und weiß nicht, ob er lieber Männer oder Frauen küssen möchte. Der mexikanische Regisseur Fernando Eimbcke macht aus dieser Begegnung eine hübsche, unterhaltsame Episode über Berlin als Großlabor für Lebensstile.

In zehn Episoden versucht "Berlin, I Love You" die Vielfalt und Dynamik der Stadt abzubilden. Er ist der fünfte Teil einer Reihe, die 2006 mit dem Film "Paris, je t'aime" begann. Das Konzept besteht darin, Liebesgeschichten aus den Metropolen dieser Welt zu erzählen. Es stammt von dem französischen Produzenten Emmanuel Benbihy, der noch weitere Stadtporträts plant, unter anderem eines über Shanghai.

Der Großteil des Berlin-Films wurde bereits 2017 gedreht, eine Episode mit dem chinesischen Künstler Ai Weiwei sogar schon 2015. Nicht zuletzt der Streit um diese Episode, der zwischen dem Lizenzgeber Benbihy und den deutschen Produzenten entstand (SPIEGEL 32/19) und dann immer weitere Kreise zog, sorgte dafür, dass "Berlin, I Love You" erst jetzt ins Kino kommt.

Die Filme über Paris und New York, an denen Regisseure wie die Coen-Brüder, Alfonso Cuarón oder Fatih Akin und Schauspieler wie Natalie Portman, Gérard Depardieu oder Bradley Cooper mitwirkten, waren Potpourris aus individuellen Blicken auf die Städte und touristischem Sightseeing. Der Paris-Film hetzte durch alle 20 Arrondissements, er war eine Film gewordene Hop-on-hop-off-Bustour ohne Möglichkeit zum Hop-off.

Möglichst viel Stadt, möglichst viele Stars in rund zwei Stunden - diese Generallinie wurde im Lauf der Reihe ein Stück weit aufgegeben. Die deutschen Produzenten des Berlin-Films haben die Stadt eher in Milieus und Subkulturen unterteilt, in die Klubkultur, das politische Berlin, das Berlin der Flüchtlinge. Dann haben sie Regisseure gesucht, die sich für die jeweiligen Aspekte der Stadt interessieren.

Das Auto verweigert sich

So hat die iranisch-amerikanische Regisseurin Massy Tadjedin eine Episode über eine junge Britin (Keira Knightley) gedreht, die sich in den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof um Flüchtlinge kümmert und eines Tages Besuch von ihrer Mutter (Helen Mirren) bekommt. Nebenbei erzählt Tadjedin dabei auch von dem Gefühl der Einsamkeit und der Leere, das einen in dieser Stadt unversehens befallen kann.

Berlin hat keine klare Identität, sondern ist in einem rasanten Wandel begriffen, von dem niemand weiß, wo er mal hinführen wird. Diese Stadt ist vielleicht der ideale Schauplatz, um von Menschen zu erzählen, die auf der Suche sind, nach einer Heimat, nach der Liebe, nach dem Sinn ihrer Existenz. Von solchen Sinnsuchern ist "Berlin, I Love You" bevölkert.

"Berlin, I Love You"

Deutschland 2019

Regie: Dianna Agron, Peter Chelsom, Fernando Eimbcke, Justin Franklin, Dennis Gansel, Dani Levy, Daniel Lwowski, Josef Rusnak, Massy Tadjedin, Til Schweiger, Gabriela Tscherniak

Buch: Fernando Eimbcke, Justin Franklin, Dennis Gansel, Alison Kathleen Kelly, Dani Levy, Massy Tadjedin, Gabriela Tscherniak, David Vernon

Darsteller: Keira Knightley, Helen Mirren, Luke Wilson, Jim Sturgess, Iwan Rheon, Hayden Panettiere, Dianna Agron, Mickey Rourke

Produktion: Bily Media Berlin, Rheingold Films, Shotz Fiction Film (line production), Walk on Water Filmproduction, Getaway Pictures, Ever So Close

Verleih: Warner Bros. Entertainment GmbH

FSK: ab 6 Jahren

Länge: 120 Minuten

Start: 8. August 2019

Ein Mann, verzweifelt vor Liebeskummer, kommt nach Berlin, um sich das Leben zu nehmen. Er mietet einen Wagen, um sich damit zu Tode zu fahren. Doch das Auto fährt nicht nur selbstständig, es denkt auch selbstständig und lehnt es ab, als Mittel zum Suizid benutzt zu werden. Das ist ziemlich lustig. Ist es typisch Berlin? Der Wagen, der den Mann von seinen düsteren Gedanken abbringt, kommt jedenfalls aus Bayern.

Jede Stadt besteht aus ein paar einzigartigen und aus vielen anonymen Orten. Dass es in "Berlin, I Love You" Episoden gibt, die genauso gut auch in einer anderen Stadt spielen könnten, liegt in der Natur der Sache. Das Problem ist nicht, dass eine Bar in dem Film so aussieht wie in New York, Paris und Mailand. Sondern, dass sie hier zur Bühne für die darstellerische Eitelkeit eines Schauspielers wie Mickey Rourke wird.

Ferres berlinert wild

"Berlin, I Love You" hat kaum Probleme mit seinen Schauplätzen, wohl aber damit, sie adäquat zu füllen. Ein Waschsalon ist sicher ein Ort, an dem man sich viele interessante Begegnungen vorstellen kann. Doch hier wird er zur Kulisse einer eher ungelenken Episode, in der die #MeToo-Debatte aufgegriffen wird. Ein paar Frauen reden gerade über männliche Übergriffe, als ein besonders rüpelhafter Kerl durch die Tür kommt.

Diese Episode, die erst im vergangenen Jahr entstand, wirkt so, als solle sie davon ablenken, dass der Film im Grunde schon zwei Jahre alt ist und sich Berlin seither weiterentwickelt hat. Doch wenn Veronica Ferres in der Rolle der Waschsalon-Betreiberin dann auch noch anfängt, wie wild zu berlinern, wirkt eben alles falsch und aufgesetzt.

Im Video: Der Trailer zu "Berlin, I Love You"

Video Warner Bros.

Der Film ist stark, wenn er wenig will, wenn er einfach nur zwei Menschen bei ihren Gesprächen beobachtet, wie Eimbcke in seiner Episode. Oder wenn er die Stadt mit den Augen einer jungen Besucherin durchstreift wie ein Wunderland. Aber nicht selten wirkt er hohl, peinlich oder prätentiös. Statt mit den Klischees die er aufgreift zu jonglieren, fallen sie ihm immer wieder auf die Füße.