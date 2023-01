Margarete von Trotta, die während der Berlinale ihren 81. Geburtstag feiern wird, kehrt nach 40 Jahren mit einem neuen Beitrag zurück auf die Filmfestspiele. Ihr Wettbewerbsfilm, eine Koproduktion aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz, erzählt die Liebesgeschichte zwischen der Lyrikerin Ingeborg Bachmann und dem Schriftsteller Max Frisch nach.

Emily Atef hatte 2018 mit dem Romy-Schneider-Film »3 Tage in Quiberon« am Bären-Wettbewerb teilgenommen, ihr letzter Film »Mehr denn je« lief 2022 im Nebenwettbewerb Un certain regard in Cannes. Angela Schanelec gewann 2019 mit ihrem Film »Ich war zuhause, aber...« den Silbernen Bären für die beste Regie.