Bekannt wurde Stewart mit den »Twilight«-Vampirfilmen. Sie spielte auch in Produktionen wie »Die Wolken von Sils Maria«, »3 Engel für Charlie« und »Jean Seberg – Against all Enemies« mit. In »Spencer« war sie zuletzt als Lady Di zu sehen .

Nach Angaben der Berlinale bereitet Stewart derzeit auch ihr Regiedebüt mit einem abendfüllenden Spielfilm vor – eine Adaption des Bestsellers »The Chronology of Water« von Lidia Yuknavitch.