Auch wer nächstes Jahr die Filmfestspiele leitet, ist noch unklar. Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek hat bereits im März bekanntgegeben, dass sie ihren bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern wolle.

Unter den wichtigsten Festivals wie Cannes oder Venedig ist die Berlinale das Filmfestival mit dem stärksten Publikumszuspruch. In diesem Jahr wurden rund 320.000 Tickets verkauft, was annähernd dem Niveau vor der Coronapandemie mit 330.000 Tickets in 2020 entspricht.