Deutsche Filme im Berlinale-Wettbewerb Vom weiblichen Verlangen und Verzweifeln

Nachdem ihre Mutter (Jördis Triebel) von ihrem Mann für eine Jüngere verlassen wurde, lebt ihre 17-jährige Tochter Maria kurz nach dem Zusammenbruch der DDR bei der Familie ihres Freundes Johannes (Cedric Eich) auf einem Bauernhof im Thüringischen. Atef ist präzise in ihrer Schilderung und Bebilderung der ländlichen Nachwende-Welt: Der verlorene, früh nach Bayern ausgereiste Sohn kehrt auf den elterlichen Hof mit einem dicken Wessi-Mercedes zurück und erzählt besserwisserisch von Biolandwirtschaft, während im Osten die Betriebe schließen und Arbeitslosigkeit droht. Johannes, die Karikatur eines Ossi-Nerds mit lustiger Frisur und breitem Dialekt, träumt schon von einer Karriere als Fotograf und kauft sich von seinem in D-Mark ausgezahlten Abi-Geld eine teure Kamera. Maria findet das alles doof, so scheint es. Ihre Augen beginnen erst zu leuchten, wenn am Küchentisch die »Moorsoldaten« wehmütig und nostalgisch gesungen werden, das alte Pionierlagerlied.

Die Zeiten stehen auf Wandel und Aufbruch, doch Atef zeigt die Landschaften und das Dorfgemeinschaftliche in so überirdischer Schönheit, dass man zunächst nachvollziehen kann, warum die langhaarige Hof-Prinzessin Maria zögert, diesen märchenhaften Schutzraum zu verlassen. Im Dachbodenzimmer vertieft sie sich in die Lektüre dicker Dostojewski-Romane; der Buch- und Filmtitel ist ein Zitat aus »Die Brüder Karamasov«.

Zähmung des wilden Mannes

Einen ähnlich in der Vergangenheit gefangenen Seelenverwandten findet sie in dem älteren Henner (Felix Kramer), ein Trakl lesender Eigenbrötler mit viriler Physis, der den Nachbarhof allein bewirtschaftet. Zwischen den beiden entspinnt sich eine Amour fou, die zunächst von männlicher Übergriffigkeit geprägt scheint. »Jetzt hab ich dich in meine Höhle gelockt«, triumphiert er, als Maria ihm in seine schlichte Schlafkammer folgt. Doch an seinen unberechenbar zwischen Zärtlichkeit und roher Gewalt schwankenden Avancen scheint sie Gefallen zu finden, auch wenn sie nach dem ersten Mal Hämatome am Hals davonträgt. Nach und nach vollführt sie die Zähmung des wilden Mannes nach den Regeln ihrer Lust. Aber auch diese Kampfbeziehung entwickelt keine gute Dynamik.