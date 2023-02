Selenskyj zum Berlinale-Auftakt »Kann sich die Kunst aus der Politik heraushalten?«

Der Eröffnungsfilm ist in diesem Jahr die Komödie »She Came to Me«, die von verschiedenen Menschen in New York erzählt. Peter Dinklage spielt einen Opernkomponisten, der in der Schaffenskrise steckt und sich vor anderen auch mal hinter großen Zimmerpflanzen versteckt. Anne Hathaway spielt die Rolle seiner Frau, eine Therapeutin mit Putzfimmel, die von einem Leben im Kloster träumt. Autorin und Regisseurin der Komödie ist Rebecca Miller (»Pippa Lee«, »Maggies Plan«).