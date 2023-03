Mundpropaganda hat das Kino gestärkt

Fortsetzungen, Reboots und Sequels wird es weiterhin auch geben. Und wenn sie technisch so begeistern wie »Avatar 2« und so gnadenlos gut unterhalten wie »Top Gun: Maverick«, ist dagegen rein gar nichts zu sagen. Tatsächlich ergänzen sich Filme derartig unterschiedlicher Zuschnitte sogar. So wurde »Top Gun« zugute geschrieben, die Kinos gerettet zu haben, weil der Film die Massen ins Kino zog. »Everything Everywhere All at Once« hat auf seine Weise aber ähnliches geleistet: In den USA läuft der Film seit einem Jahr in den Kinos, und auch hier zeigen ihn Kinos immer noch. Mundpropaganda hat das Durchhaltevermögen der Kinos gestärkt und kontinuierlich Leute in den Film gebracht. Und wer auf Empfehlung einer Freundin, die sich schon von Wackelaugen und Hot-Dog-Finger begeistern ließ, ins Kino ging, wird erlebt haben: Im Kino gibt es noch was zu entdecken. Das ist das Versprechen, von dem das Kino zehrt, das die Oscars aber so gut wie nie eingelöst haben, weil sie meist geschmackvolles Mittelmaß ausgezeichnet haben. Ob »Parasite«, »Moonlight« oder »Everything Everywhere All at Once«: Die Trefferquote der Oscars erhöht sich.