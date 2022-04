Seit Tagen liegt die Produktion für den Spielfilm »Being Mortal« auf Eis. Nun nannte das Branchenportal »Deadline« die Gründe: Gegen Hauptdarsteller Bill Murray gebe es Beschwerden. Demnach habe der Schauspieler am Set »unangebrachtes Verhalten« gezeigt. In einem Schreiben an die » New York Times« bestätigte das Studio die Meldung.

Was genau mit dem Vorwurf gemeint war, ging laut »NYT« aus dem Schreiben nicht hervor. Auch nicht, wer die Beschwerde geäußert hatte. Ein Mitarbeiter sagte gegenüber der Tageszeitung, die Angelegenheit werde vertraulich behandelt. Nach »Prüfung der Umstände« habe man entschieden, dass die Produktion »zum jetzigen Zeitpunkt nicht fortgesetzt« werden könne, heißt es in dem Schreiben.

Der Vorfall, der zu der Beschwerde führte, ereignete sich nach Informationen der Zeitung am Freitag. Die Dreharbeiten wurden demnach noch am selben Tag eingestellt, es folgten erste Untersuchungen. Am Mittwoch gab Searchlight Pictures in einem Brief an die Mitarbeiter bekannt, die Produktion vorerst nicht weiterführen zu wollen.

In »Being Mortal« sollte Murray die Hauptrolle spielen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von Atul Gawande. In dem Titel schildert er seine Erfahrungen als Arzt und zeigt, wie Ärzte und Patienten mit unheilbaren Krankheiten umgehen. In der Verfilmung führt der Schauspieler Aziz Ansari Regie. Die Dreharbeiten liefen seit Ende März, geplant waren 30 Drehtage.