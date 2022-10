Was dann passierte, beschreibt Green so: »Er packte mich an den Knöcheln und hielt mich kopfüber. Er ließ mich über einem Mülleimer baumeln und sagte: ›Müll kommt in den Müll‹.« Green habe geschrien und wild um sich geschlagen, doch Murray habe ihn in den Mülleimer fallen lassen. Der kippte daraufhin um. »Ich war entsetzt«, so Green weiter. »Ich rannte weg, versteckte mich unter einem Tisch in meiner Garderobe und weinte einfach nur.«